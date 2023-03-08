Süper Lig'in ilk yarısında istediği ivmeyi yakalayamayan Trabzonspor'da, deplasmanda üst üste alınan farklı mağlubiyetler kriz boyutuna ulaştı. Geçtiğimiz günlerde istifasını duyuran Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından bir istifa da teknik direktör Abdullah Avcı'dan geldi. Futbol dünyasına damgasını vuran bu gelişmelerin ardından futbolseverler Abdullah Avcı neden istifa etti? Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? Sorularının yanıtını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Son şampiyon Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 2.5 senedir devam ettiği görevinden istifa etti. Futbol dünyasına damgasını vuran bugelişme sonrası Abdullah Avcı istifa mı etti? Abdullah Avcı neden istifa etti gibi konuları futbolseverler tarafındanmerak edildi. Peki, Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? Abdullah avcı Trabzonspor'dan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

ABDULLAH AVCI TRABZONSPOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Bordo-mavililerde Abdullah Avcı dönemi, salı günü akşam üzeri sona erdi. Son şampiyon Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, görevinden ayrıldı. Tecrübeli hoca, istifasının ardından sosyal medyada hesabından duygusal bir veda mesajı yayımladı. Abdullah Avcının veda paylaşımı şu şekilde:

"Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiç bir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi.

"Trabzonspor taraftarı coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara, bilerek geldik. Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum. Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

"Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Sayın Ertuğrul Doğan'a ise apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın. Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. "Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin. "İfadelerine yer verdi.

TRABZONSPORUN YENİ HOCASI KİM OLACAK?

Deneyimli Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayrılan Trabzonspor'da hoca arayışı devam ediyor. Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın, Avcı sonrasında görüşmeyi planladığı ilk isim Sergen Yalçın olacak. Eğer Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa kulüp içerisinden birinin sezon sonuna kadar takımı çalıştırması bekleniyor.

Bordo Mavililerin diğer bir adayı ise Çağdaş Atan Şu anda Kayserisporu çalıştıran genç teknik adamın, düşük bütçelerle yakaladığı başarılar nedeniyle üst sıralarda yer aldığı öğrenilirken. Çağdaş Atanın Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Trabzonspor'un yeni teknik direktörünü kısa süre içerisde açıklaması bekleniliyor.