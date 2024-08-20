Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25?

Abdülkerim Durmaz ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Abdülkerim Durmaz bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

ABDÜLKERİM DURMAZ HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV'de Derin Futbol programında yorum yapıyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ KİMDİR?

Doğum: 13 Eylül 1960 (63 yıl yaşında), Karagümrük, Türkiye

Futbol kariyerine 1975 yılında Karagümrük altyapısında başlayan Durmaz, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. Antrenörü "Lağım Osman" lâkaplı Osman Odman'dı. Libero mevkiinde oynayan Durmaz, Karagümrük'ün genç ve amatör takımda oynarken şampiyonluk ve kupa kazanmıştır. İlk A Takım maçına 1978 senesinde Tarsus İdman Yurdu'na karşı çıkmıştır. Durmaz, takımıyla 1982-1983 sezonunda 1. Lig'e çıkmayı başarmıştır. Aynı sezonda 16 gol atarak "gol kralı" olmuştur.1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Fenerbahçe'de bulunduğu süreçte; 1984-85 Türkiye Ligi, 1985 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1985 Donanma Kupası ve 1985 ile 1986 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası kupalarını kazanmıştır.

Çağdaş libero anlayışına sahip futbolunu Fenerbahçe'de de sürdürürken, sık sık gördüğü sarı kartlar nedeniyle birçok maçta takımdaki yerini alamamıştır. Abdülkerim Durmaz'ın maçlarda bulunamaması ve hırçın mizacı, onun çok fazla kırmızı kart aldığıyla ilgili yaygın bir kanı oluşmasına sebep olmuştur. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 1, bütün kariyeri boyunca ise 5 kırmızı kart görmüştür.

Abdülkerim Durmaz 1988-89 sezonunun hazırlık döneminde Fenerbahçe kadrosunda bulunmuştur ve bazı maçlarda oynamıştır. Fakat teknik direktör Todor Veselinovic isteği üzerine MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştır.

1989-90 sezonu'nda da MKE Ankaragücü'nde kadro dışı kalması üzerine Sakarya spor ile anlaşmıştır. Fakat Sakarya spor'da fazla forma şansı bulamamıştır. 1992 yılında Zeytinburnu spor'a transfer olmuştur. 1993 yılına kadar Zeytinburnu spor formasını giydikten sonra eski takımı Karagümrük'e transfer olmuştur. Son olarak 1995-96 sezonunda Güngören Belediye spor'da oynadıktan sonra aktif sporculuk hayatını noktalamıştır.

Futbolu bıraktıktan sonra bir dönem spor yazarlığı da yapan Durmaz, bir süre sonra antrenör olarak görev almaya başlamıştır. 1996-97 sezonunda altyapısında yetiştiği Karagümrük'te teknik direktörlük yapmıştır. İlerleyen dönemde sırasıyla Güngören Belediyespor, Eyüpspor, Karagümrük (2001-02 sezonu ve 2002-03 sezonu ilk yarısında), Güngören Belediyespor, Kasımpaşa, Kahramanmaraşspor, Mersin İdman Yurdu, Adana Demirspor, Pendikspor ve İstanbul Güngörenspor'u çalıştırmıştır.

Şair İsmet Özel'in kurduğu ve şu anda fahrî başkanlığını yaptığı İstiklâl Marşı Derneği'nin üyesidir.

2022 yıllından beri Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol ve Derin Futbol programları ile Vole uygulamasında spor yorumculuğu yapmaktadır