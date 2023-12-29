Abdulkadir Bitigen hangi takımlı? Sorusu, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası kazanan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olması nedeniyle araştırılmakta. Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak karşılamayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Peki, Abdulkadir Bitigen hangi takımlı? Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Abdulkadir Bitigen hangi takımı tutuyor?

ABDULKADİR BİTİGEN HANGİ TAKIMLI?

Abdülkadir Bitigen'in hangi takımı desteklediği net olarak bilinmemesinin yanı sıra sosyal medya üzerinde iddia edilmekte olan bilgilere göre Galatasaray takımını tuttuğu tahmin ediliyor. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak karşılamayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Abdulkadir Bitigen aynı zamanda Diş Hekimidir. Şimdilerde 40 yaşında olan Abdulkadir Bitigen, hakemliğe 2007'de başladı.

ABDULKADİR BİTİGEN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Abdülkadir Bitigen'in hangi takımı desteklediği tam olarak bilinmiyor Sosyal medyada konuşulan pek çok dedikodu olsa da henüz netbir açıklama yer almıyor.