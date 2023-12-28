Abdulkadir Bitigen hangi takımlı, açıkladı mı?

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladı. Peki, Abdulkadir Bitigen hangi takımlı, açıkladı mı?

ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Abdulkadir Bitigen aynı zamanda Diş Hekimidir.

Şimdilerde 40 yaşında olan Abdulkadir Bitigen, hakemliğe 2007'de başladı.

ABDULKADİR BİTİGEN HANGİ TAKIMLI, AÇIKLADI MI?

Abdülkadir Bitigen'in hangi takımı desteklediği tam olarak bilinmiyor Sosyal medyada konuşulan pek çok dedikodu olsa da henüz netbir açıklama yer almıyor.