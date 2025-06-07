ABD TÜRKİYE maçı CANLI İZLE! Türkiye A Milli Takım maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki...

ABD Türkiye maçı, futbolseverlerin odak noktası haline gelirken, "ABD Türkiye maçı canlı izle", "donmadan HD yayın linki" ve "şifresiz maç yayını nereden izlenir?" gibi sorular Google'da en çok aranan ifadeler arasında yer alıyor. Özellikle maçı televizyondan veya internetten izlemek isteyen kullanıcılar için canlı yayın detayları oldukça önemli oluyor.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

A Milli Futbol Takımı'nın ABD deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Yusuf Akçiçek, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

ABD TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD Türkiye maçı, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40'da oynanacak. Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı izlenebilecek.

ABD TÜRKİYE MAÇI NASIL İZLENİR?

TV8'in resmi YouTube kanalı üzerinden belirli programların bölümleri ve özetleri yayınlanmaktadır. Ancak canlı yayın yalnızca resmi site ve uygulama üzerinden yapılır.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu (Türksat 4A):

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı: 7100