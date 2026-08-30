Haberler

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi Finansman Kriziyle Karşı Karşıya

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi Finansman Kriziyle Karşı Karşıya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artan emekli nüfusu ve kamu borcu nedeniyle sosyal güvenlik sistemi finansman açığıyla mücadele ediyor. Rezervlerin 2032'de tükenmesi öngörülürken, ödemelerde kesinti gündeme gelebilir.

ABD'nin sosyal güvenlik sistemi, demografik değişim ve artan kamu borcu nedeniyle ciddi bir finansman açığıyla karşı karşıya. Federal borç 40 trilyon doları aşarken, 2026'da faiz giderlerinin 1 trilyon doları geçmesi bekleniyor.

Mevcut sistem, çalışanlardan kesilen bordro vergilerinin çoğunu bugünkü emeklilere dağıtan bir yapıya sahip. Baby Boomer kuşağının emekliliğe geçmesiyle çalışan nüfus üzerindeki baskı arttı.

Yaşlılık ve Hayatta Kalanlar Sigorta Fonu'nun rezervlerinin 2032'nin son çeyreğinde tükenmesi öngörülüyor. O tarihte mevcut gelirler, planlanan ödemelerin yalnızca yüzde 78'ini karşılayabilecek. Kongre düzenleme yapmazsa, emeklilik ödemelerinde yüzde 22'lik otomatik kesinti gündeme gelebilir.

Yüksek gelirli emeklileri sınırlama önerisi bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek gözünü kararttı! Leao'nun ardından yeni bir çilek transferi

Cimbom çıldırdı! Leao'nun ardından Real Madrid'den dev çilek transferi
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Ali Koç dev bir bonservisle satmıştı! Galatasaray anlaşmaya vardı

Ali Koç dev bir bonservisle satmıştı! Galatasaray anlaşmaya vardı
Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, kendi yaşamına son verdi

Tartıştığı kadını öldürüp kaçtı, sonra kendi yaşamına son verdi
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
Okan Buruk'tan transfer müjdesi

Transfer bombasını patlattı
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama