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ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Finans piyasaları, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin merkez bankasının faiz kararını yakından takip ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Aralık ayı faiz kararı, dünya genelinde ekonomi ve finans çevrelerinde büyük bir merakla bekleniyor. FED'in alacağı faiz kararı, yalnızca ABD'nin ekonomik politikasını değil, küresel finans piyasalarını da doğrudan etkileyen kritik bir rol oynuyor. Kararın açıklanacağı tarih, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için stratejilerini belirlemede büyük önem taşıyor. Peki, ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ve alınacak FED faiz kararı 18 Aralık 2024 tarihinde Türkiye saatiyle tahmini olarak 22.00'da açıklanacak.

ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantıları, genellikle iki gün sürmekte olup, toplantının ikinci günü faiz kararı açıklanır. Aralık ayında yapılacak olan bu toplantı, 2024 yılının son çeyreğindeki ekonomik performansa dair bir değerlendirme sunacak ve gelecek döneme yönelik para politikası ipuçları verecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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