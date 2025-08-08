ABD'den altına gümrük vergisi! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 Ağustos güncel altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Dolar/TL kurundaki hareketlilik ve ons altındaki dalgalanma, hem yatırımcıları hem de düğün sezonunda olan vatandaşları etkiliyor. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı kaç TL oldu? ABD'nin altına gümrük vergisi kararı uluslararası piyasalarda gündem olurken, Türkiye'de altın fiyatları daha çok ons değeri ve döviz kuru üzerinden şekillenmeye devam ediyor. İşte 8 Ağustos 2025 Cuma güncel gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyat listesi…

ABD'DEN ALTINA GÜMRÜK VERGİSİ

Faiz indirimlerine yönelik artan beklentilerle son 2 işlem gününde zayıflayan dolar endeksi, dün yüzde 0,2 düşüşle 98 seviyesine indi. Endeks, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde.

Altının ons fiyatı ise dün Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmasından destek bulmaya devam etti. Günü yüzde 0,8 artışla 3 bin 396 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı şu sıralarda yatay seyrediyor.

Avrupa borsaları dün İngiltere hariç alış ağırlıklı seyrederken, ABD'nin gümrük tarifeleri ve jeopolitik risklerin artabileceğine dair endişeler bölge pay piyasalarında etkili oluyor.

İsviçre'nin ABD ile tarife görüşmelerinden olumlu sonuç alamaması gelecek döneme yönelik riskleri artırırken, gelişmelere dair haber akışları yatırımcıların odağında yer alıyor. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e çekti. BoE Başkanı Andrew Bailey, politika faiz patikasının aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonda geçici bir artış olabileceğine dikkati çekti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 4.445 liradan başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın 7.296 lira seviyesine yükseldi.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını ise 29.029 liradan alıcı buluyor.