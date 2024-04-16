ABD, CFTC Başkanı ile FTX Skandalı Arasındaki Bağlantıları Sorguluyor

ABD'nin baş emtia düzenleyicisi CFTC'nin başkanı Rostin Behnam, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried ile olan ilişkileri nedeniyle sıkı bir incelemeye tabi tutuluyor. Senatörler Elizabeth Warren ve Chuck Grassley tarafından yapılan belge talebi, bu iki figür arasındaki muhtemel bağlantıları aydınlatmayı hedefliyor.

Senato'dan CFTC'ye FTX İncelemesi Çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin emtia piyasaları üzerine gözetim yapan en üst düzey kurum olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) başkanı Rostin Behnam, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen bir dizi soru ile karşı karşıya kaldı. Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried ile olan ilişkileri mercek altına alınan Behnam'a, Massachusetts'ten Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve Iowa'dan Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley tarafından gönderilen bir mektupta, ikilinin yazışmalarına dair belgeler talep edildi. Bu talep, her iki senatörün de Amerikan halkının birikimlerini ve emeklilik fonlarını koruma görevi çerçevesinde gerçekleşti. Senatörler, bu milyarlarca dolarlık vurgunun nasıl gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmanın hayati önem taşıdığını vurguladılar.

Behnam, 2022 yılında Senato Tarım Komitesi karşısında yaptığı açıklamada, FTX yönetimi ile olan görüşmeleri hakkında bilgi vermişti. Bankman-Fried ve diğer FTX yöneticileriyle, borsanın iflasını takip eden 14 ay boyunca yaklaşık on kez bir araya geldiğini belirtti. Aynı zamanda, bu yöneticilerle "bir dizi mesaj" alışverişi içinde olduğunu da ifade etti.

Senatör Warren, geçtiğimiz Kasım ayında FTX'in çöküşüne dair soruşturmalara öncülük etmiş ve Sam Bankman-Fried ile o dönemin FTX CEO'su John Jay Ray III'e, müşteri fonlarının usulsüz kullanımı hakkında ayrıntılar sormuştu. Bir ay sonrasında ise Silvergate Bank'a, Bankman-Fried'in suçlarını kolaylaştırma rolüne dair açıklama yapması için çağrıda bulundu.

Son olarak bu olaylar zinciri, Amerika'daki finansal düzenleyicilerin kripto para piyasasında nasıl bir rol oynadıkları ve bu yeni ekonomik çevrede nasıl bir denetim sağlamaları gerektiği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun başkanı olarak Behnam'ın bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği, pek çok Amerikalının gözünü finansal güvenliklerine çevirmesine neden oldu.