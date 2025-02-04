Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

Avrupa ülkesinde okula silahlı saldırı! Vurulanlar var
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar

A SPOR CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor canlı, HD, kesintisiz izleme linki

A SPOR CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor canlı, HD, kesintisiz izleme linki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını izlemek isteyen futbol severler, A Spor canlı izleme linki arıyor. Ziraat Türkiye Kupası ve birçok önemli futbol karşılaşmasını HD ve kesintisiz olarak A Spor üzerinden izleyebilirsiniz. Peki, A Spor canlı yayın linki nedir? A Spor HD olarak nasıl izlenir? İşte detaylar…

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor! Futbolseverler, "A Spor canlı izle!" ve "Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor'da mı?" sorularını araştırıyor. A Spor canlı yayın linki ve kesintisiz izleme seçenekleri haberimizde yer alıyor.

A SPOR ŞİFRESİZ Mİ?

A Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak yayın yapan bir spor kanalıdır. Bunun yanı sıra, çeşitli dijital platformlar ve internet üzerinden de ücretsiz olarak izlenebilir.

İlgili Haberler
BAŞAKŞEHİR ÇORUM MAÇI CANLI İZLE | İstanbul Başakşehir-Çorum Zİraat Türkiye Kupası maçı şifresiz, HD izleme linki!BAŞAKŞEHİR ÇORUM MAÇI CANLI İZLE | İstanbul Başakşehir-Çorum Zİraat Türkiye Kupası maçı şifresiz, HD izleme linki!

A SPOR CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor canlı, HD, kesintisiz izleme linki

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

A Spor Kanal Numaraları:

Digiturk: 88. kanal

Tivibu: 81. kanal

D-Smart: 80. kanal

Kablo TV: 142. ve 143. kanallar

Turkcell TV+: 72. kanal

Vodafone TV: 71. kanal

A SPOR CANLI İZLE

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
img

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
img

Süper Lig'e geri dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.