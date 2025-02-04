A SPOR CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor canlı, HD, kesintisiz izleme linki

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor! Futbolseverler, "A Spor canlı izle!" ve "Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor'da mı?" sorularını araştırıyor. A Spor canlı yayın linki ve kesintisiz izleme seçenekleri haberimizde yer alıyor.

A SPOR ŞİFRESİZ Mİ?

A Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak yayın yapan bir spor kanalıdır. Bunun yanı sıra, çeşitli dijital platformlar ve internet üzerinden de ücretsiz olarak izlenebilir.

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A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

A Spor Kanal Numaraları:

Digiturk: 88. kanal

Tivibu: 81. kanal

D-Smart: 80. kanal

Kablo TV: 142. ve 143. kanallar

Turkcell TV+: 72. kanal

Vodafone TV: 71. kanal

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