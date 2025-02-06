A Spor CANLI izle! (İSTANBULSPOR KASIMPAŞA) 6 Şubat A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

Futbolseverler için heyecan dorukta! İstanbulspor - Kasımpaşa maçı canlı yayın ile futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. 6 Şubat 2025 Perşembe günü oynanacak bu mücadele, A Spor HD ekranlarından şifresiz ve kesintisiz olarak yayınlanacak. A Spor canlı izle seçeneklerini merak edenler, maç saatine kısa bir süre kala yayın linkini araştırıyor.

İSTANBULSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda, Uğur Okulları İstanbulspor ile Kasımpaşa, 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 13:00'te karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele, A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE

Maçı kesintisiz ve donmadan izlemek isteyen futbolseverler, A Spor'un resmi web sitesindeki canlı yayın sayfasını ziyaret edebilirler.

A SPOR CANLI İZLEME LİNKİ

A Spor canlı izlemek için haberimizin detaylarından A Spor canlı izleme linkine ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu:

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı: 27500

Polarizasyon: Yatay (H)

FEC: 5/6

Platformlar:

Digiturk: 88. kanal

Tivibu: 81. kanal

D-Smart: 80. kanal

Kablo TV: 142 ve 143. kanallar