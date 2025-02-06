A Spor CANLI izle! (İSTANBULSPOR KASIMPAŞA) 6 Şubat A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
İstanbulspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmayı A Spor canlı yayın ekranlarından donmadan ve HD kalitesinde izlemek isteyenler için detaylar haberimizde! İşte A Spor kesintisiz canlı yayın izleme linki ve maç detayları...
Futbolseverler için heyecan dorukta! İstanbulspor - Kasımpaşa maçı canlı yayın ile futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. 6 Şubat 2025 Perşembe günü oynanacak bu mücadele, A Spor HD ekranlarından şifresiz ve kesintisiz olarak yayınlanacak. A Spor canlı izle seçeneklerini merak edenler, maç saatine kısa bir süre kala yayın linkini araştırıyor.
İSTANBULSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda, Uğur Okulları İstanbulspor ile Kasımpaşa, 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 13:00'te karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele, A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A SPOR CANLI İZLE
Maçı kesintisiz ve donmadan izlemek isteyen futbolseverler, A Spor'un resmi web sitesindeki canlı yayın sayfasını ziyaret edebilirler.
A SPOR CANLI İZLEME LİNKİ
A Spor canlı izlemek için haberimizin detaylarından A Spor canlı izleme linkine ve bilgilere ulaşabilirsiniz.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A Uydusu:
Frekans: 12053 MHz
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: Yatay (H)
FEC: 5/6
Platformlar:
Digiturk: 88. kanal
Tivibu: 81. kanal
D-Smart: 80. kanal
Kablo TV: 142 ve 143. kanallar