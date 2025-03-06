A SPOR CANLI İZLE: A Spor canlı yayın izleme linki ve HD FREKANS BİLGİLERİ!
Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig özel programları, ve güncel spor haberleri ile sporseverlerin en çok takip ettiği kanallar arasında yer alan A Spor yayın bilgileri ve canlı izleme linki ile en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, A Spor HD frekans bilgileri nedir? A Spor şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte, A Spor canlı yayın linki ve merak edilenler…
A Spor, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olarak, futbol, basketbol, voleybol ve diğer spor branşlarındaki en güncel gelişmeleri ve canlı maç yayınlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Peki, A Spor'un canlı yayını nereden, nasıl izlenir? A Spor HD frekans bilgileri nedir, nasıl yapılır? İşte, detaylar…
A SPOR HD FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A):
A Spor'u uydu alıcınızdan izlemek için aşağıdaki güncel HD frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 12053 MHz
- Polarizasyon: H (Yatay)
- Sembol Oranı (SR): 27500
- FEC: 5/6
- Şifreleme: Şifresiz
Bu frekans bilgilerini uydu alıcınıza girerek A Spor HD yayınını kesintisiz ve net bir şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca frekans bilgilerini uydu alıcınızın "Manuel Kanal Arama" bölümüne girerek A Spor'u HD kalitesinde şifresiz izleyebilirsiniz.