81 İlde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı! İşte tüm ayrıntılar

Deprem bölgesinde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alana karşılık gelen 453 bin afet konutunun inşası tamamlanma aşamasına geliyor. 6 Eylül'de deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 304 bine ulaştı. Kalan konutların ise yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

500 BİN SOSYAL KONUT İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Türkiye asrın inşasıyla edindiği tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500.000 konut inşa edilecek.

Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

KONUTA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek yüzyılın konut projesiyle kampanya ile 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak. Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.

İLK KEZ KİRALIK KONUTLAR YAPILACAK

Öte yandan sosyal konut seferberliğinde yeni bir uygulamada ilk kez hayata geçecek. TOKİ bu kampanya kapsamında İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesini de hayata geçirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu projeyi kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile duyurdu. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız.

İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimiz inşallah rahatlayacak. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız."