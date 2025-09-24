Haberler

70 milyar m3 sıvılaştırılmış doğal gaz ne kadar, kaç TL?
Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), doğalgazın yaklaşık -162°C sıcaklıkta sıvı hale getirilerek depolama ve taşınmasını kolaylaştıran enerji formu olarak biliniyor. Küresel LNG piyasasında fiyatlandırma, Asya spot fiyatları üzerinden belirleniyor ve enerji içeriği MMBtu birimiyle hesaplanıyor. Peki, 70 milyar m3 sıvılaştırılmış doğal gaz LNG ne kadar, kaç dolar/TL? Detaylar...

70 milyar m3 sıvılaştırılmış doğal gaz ne kadar? 70 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgazın piyasa değerine ilişkin hesaplamalar dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Güncel fiyatlar ve döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalar, LNG ticaretinin devasa ekonomik boyutunu rakamlarla ortaya koyuyor.

70 MİLYAR M3 SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG) NE KADAR, KAÇ TL?

Sıvılaştırılmış doğalgazın değerini hesaplayabilmek için öncelikle enerji içeriğinin MMBtu cinsinden karşılığının bulunması gerekiyor. Ortalama olarak 1 metreküp LNG, yaklaşık 23,5 MMBtu enerji içeriyor. Bu hesaplamaya göre 70 milyar metreküp LNG, toplamda 1 trilyon 645 milyar MMBtu enerjiye eşdeğer oluyor. Enerji birimi üzerinden yapılan bu dönüşüm, piyasadaki değer hesaplamasının temelini oluşturuyor.

Eylül 2025 itibarıyla Asya LNG spot fiyatı yaklaşık 13 ABD doları/MMBtu seviyesinde bulunuyor. 1 trilyon 645 milyar MMBtu değerindeki enerji içeriği bu fiyat üzerinden hesaplandığında, toplam parasal değer 21 trilyon 385 milyar ABD dolarına ulaşıyor. Bu rakam yalnızca ham piyasa değerini ifade ediyor; taşıma, gümrük vergileri ve regazifikasyon gibi ek maliyetler hesaba katılmıyor. Spot piyasadaki fiyat dalgalanmaları dikkate alındığında, söz konusu rakamın kısa vadede değişkenlik göstermesi de mümkün.

Bu büyüklükteki LNG miktarının Türk lirası karşılığı ise güncel kur üzerinden hesaplandığında ortaya çıkıyor. 24 Eylül 2025 tarihinde 1 ABD doları, 41,43 TL seviyesinde bulunuyor. Bu kurla yapılan çarpma sonucunda 70 milyar metreküp LNG'nin değeri yaklaşık 885,8 katrilyon TL seviyesine ulaşıyor. Söz konusu rakam, enerji ithalatı ve küresel piyasalar bağlamında dikkat çeken bir ekonomik büyüklük oluşturuyor.

