'70-80 bine kirada oturma dönemi bitti' diyen emlak yatırım danışmanından konut piyasası uyarısı

Emlak Yatırım Danışmanı Gürcan Yücelik, konut piyasasında yaşanan son gelişmeleri Haberler.com'da değerlendirdi. Yüksek kira bedellerinin sürdürülemez hale geldiğini ifade eden Yücelik, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için önemli uyarılarda bulundu.

"70-80 BİNE KİRADA OTURMA DÖNEMİ SONA ERDİ"

Yücelik, özellikle büyükşehirlerde kiralık konut anlayışının değiştiğine dikkat çekerek, "Konuta ulaşmak kolay değil, artık 70-80 bine kirada oturma dönemi sona erdi, farklı bir lokasyonda kredi ödeme dönemi başladı" dedi.

"EV ALMAK İSTEYENİN KENARDA NAKİTİ OLMALI"

Konut sahibi olmak isteyenlerin finansal hazırlık yapması gerektiğini vurgulayan Yücelik, "Ev almak isteyen birisinin kenarda mutlaka nakiti olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ARZI SIKIŞTIRDI"

Piyasanın geleceğine dair öngörülerini paylaşan Yücelik, "Artışlar devam edeceği için gayrimenkul almak çok mantıklı" diyerek yatırımcılara mesaj verdi. İstanbul Anadolu Yakası'nda kentsel dönüşümün yeniden hız kazanmasının piyasayı etkilediğini belirten Yücelik, "Kentsel dönüşüm tekrar başladığı için arz-talep dengesi şu anda sıkışık" değerlendirmesinde bulundu.