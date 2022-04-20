7. Koğuştaki Mucize gerçek mi, kurgu mu? 7. Koğuştaki Mucize filmi gerçek mi?
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Sinemaseverlerin en sevdiği filmler arasında yer 7. Koğuştaki Mucize filmi beyaz perdenin ardından televizyonda da ekranlara gelmeye başladı. TV 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyenler 7. Koğuştaki Mucize gerçek mi, kurgu mu? 7. Koğuştaki Mucize filmi gerçek mi? sorularına yanıt aradı.
7. Koğuştaki Mucize gerçek mi? Sinemaseverlerin en sevdiği filmler arasında yer 7. Koğuştaki Mucize filmi beyaz perdenin ardından televizyonda da ekranlara gelmeye başladı. TV 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyenler 7. Koğuştaki Mucize gerçek mi, kurgu mu? 7. Koğuştaki Mucize filmi gerçek mi? sorularına yanıt aradı. İşte yanıtı...
7. Koğuştaki Mucize filmi, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanmıştır. 2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olmuştur. Türkiye'nin en çok hasılat yapan filmidir.
7. Koğuştaki Mucize, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı; Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Türk yapımı dram filmidir.
7. Koğuştaki Mucize filmi Muğla ve İstanbul'da çekilmiştir. Filmin çekimleri İstanbul Beykoz ve Muğla'da özel olarak hazırlanan platoda yapılmıştır.
Mehmet Koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkıyönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan, Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi Memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.
- Aras Bulut İynemli: Memo
- Nisa Sofiya Aksongur: Ova
- Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
- Celile Toyon: Fatma Nene
- İlker Aksum: Askorozlu
- Mesut Akusta: Yusuf
- Deniz Baysal: Öğretmen Mine
- Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
- Sarp Akkaya: Müdür Nail
- Yıldıray Şahinler: Hafız
- Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
- Ferit Kaya: Ali
- Serhan Onat: Meydancı Selim
- Emre Yetim: Ayna
- Gülçin Kültür Şahin: Hatice
- Cankat Aydos: Kaçak Asker
- Doğukan Polat: Tevfik
- Serhat Üstündağ
- Nadi Güler
- Özgür Dereli
- Basri Albayrak
- Özgür Avşar
- Mert Zaim
- Serdar Akülker
- Botan Aslan
- Esra Gezginci Kaymakamın Karısı