500 bin sosyal konutta başvuru ücretini yatırma süresi ne kadar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla T.C. kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Proje kapsamında başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. E-Devlet üzerinden başvuru yapan adaylara, adlarına açılan hesap ve IBAN bilgileri SMS ile gönderilecek. Adayların, bu hesaba belirtilen süre içinde 5 bin TL'lik başvuru bedelini EFT, havale veya ATM üzerinden yatırması gerekiyor. Belirlenen sürede ödeme yapılmazsa başvuru otomatik olarak iptal edilecek.

BAŞVURU ÜCRETİNİ YATIRMA SÜRESİ NE KADAR?

Başvuru ücretini yatırma süresi, başvurunun yapıldığı günü takip eden üçüncü iş günü mesai sonuna kadar. Vatandaşlar bu tarihe kadar adlarına açılan hesapta 5 bin TL tutar bulundurmazsa başvuruları geçersiz sayılacak. Son ödeme tarihi ve saat bilgisi, başvuru sahibine gönderilen SMS'te yer alacak.

BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara başvuru ücreti iade edilecek. Ziraat Bankası üzerinden yapılan başvurularda, iade işlemi yine aynı banka aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, ATM'lerin kartsız işlemler menüsünden yatırdıkları tutarı çekebilecek.

Projede Halkbank üzerinden yapılan başvurular için ise iade işlemleri www.halkbank.com.tr adresi veya Halkbank ATM'leri üzerinden yapılabilecek.

2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ başvuruları 10-19 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. İlk beş gün başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek:

10 Kasım : Son rakamı "0" olanlar

11 Kasım : Son rakamı "2" olanlar

12 Kasım : Son rakamı "4" olanlar

13 Kasım : Son rakamı "6" olanlar

14 Kasım : Son rakamı "8" olanlar

15 Kasım itibarıyla sistem tüm vatandaşlara açılacak.

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda son tarih 18 Aralık, banka şubelerinden yapılacak başvurularda ise son tarih 19 Aralık 2025 olarak belirlendi.