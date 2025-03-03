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5 MART BİM KATALOĞU 2025 | BİM'de hangi ürünler satışa çıkacak? 5 Mart Çarşamba Bim'e hangi ürünler gelecek?

5 MART BİM KATALOĞU 2025 | BİM'de hangi ürünler satışa çıkacak? 5 Mart Çarşamba Bim'e hangi ürünler gelecek?
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5 Mart 2025 tarihli BİM kataloğu yayınlandı. Merakla beklenen katalogda, haftanın ürünleri ve kampanyaları yer alıyor. Çarşamba günü BİM mağazalarında hangi ürünlerin satışa çıkacağı tüketiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

BİM, 5 Mart 2025 Çarşamba günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu hafta, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, kişisel bakım aletlerinden ev tekstili ve dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

5 MART BİM KATALOĞU 2025

5 MART BİM KATALOĞU 2025 | BİM'de hangi ürünler satışa çıkacak? 5 Mart Çarşamba Bim'e hangi ürünler gelecek?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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