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4 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025?

4 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025?
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Asgari ücretle çalışan 4 yıllık bir işçinin tazminat miktarı 2025 yılında ne kadar olacak? Kıdem tazminatına hak kazanma şartları nelerdir? Detaylar haberimizde.

2025 yılında asgari ücret üzerinden çalışan işçilerin kıdem tazminatı miktarları, çalışma sürelerine göre değişiklik gösteriyor. 4 yılını doldurmuş bir çalışan, belirlenen kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak önemli bir ödeme alabilecek. Ancak tazminat almak için belirli şartların sağlanması gerekiyor. İşte, kıdem tazminatı miktarları ve 4 yıl çalışanların hak edebileceği ödeme miktarıyla ilgili tüm detaylar.

4 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR TAZMİNAT ALIR?

2025 yılı itibarıyla asgari ücret üzerinden maaş alan ve kıdem tazminatına hak kazanan bir işçinin 4 yıllık çalışma süresine karşılık alacağı tazminat, damga vergisi kesintisi sonrası 103 bin 226 TL olarak hesaplanmıştır. Bu rakam, yalnızca asgari ücretle çalışanlar için geçerlidir ve ihbar tazminatı gibi diğer haklar hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar için ise yıllık kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 TL olarak uygulanmaktadır. Örneğin, maaşı tavan üzerinden hesaplanan bir işçi, 4 yıllık çalışma süresi için toplamda 167 bin 312 TL tazminat alabilecektir.

4 YIL ÇALIŞANIN TAZMİNATI NE KADAR?

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin belirli şartları sağlaması gerekmektedir. İşçi kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilmesi için şu koşullara dikkat edilir:

Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak,

Emeklilik yaşı hariç diğer şartları sağlamak,

Belirli sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayılarına ulaşmak.

Sigortalılık başlangıcına göre kıdem tazminatı alma şartları:

08.09.1999 öncesi sigortalılar: 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü,

08.09.1999 - 30.04.2008 arası sigortalılar: 7000 prim günü veya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık,

01.01.2009 - 31.12.2015 arası sigortalılar: 4600-5300 prim günü (yıllık artışla hesaplanır),

01.01.2016 sonrası sigortalılar: 5400 prim günü.

Bu şartları sağlayan çalışanlar, SGK'dan kıdem tazminatına esas yazıyı alarak işten ayrıldıklarında tazminatlarını talep edebilir. 4 yılını doldurmuş ve bu şartları yerine getiren bir çalışan, asgari ücret üzerinden hesaplanan 103 bin 226 TL kıdem tazminatına hak kazanır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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