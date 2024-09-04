4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL?

Geçtiğimiz iki gün boyunca düşüş gösteren altın, 4 Eylül gününe yükselişle başladı. Altın yatırımcıları ve alım-satım yapacak vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını merakla araştırıyor. Çeyrek, ons, gram ve yarım altının satış fiyatları yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Hem iç hem de dış piyasaları etkileyen altın ve döviz kurundaki dalgalanmalar, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın ve ons altın ne kadar?" sorusu sıkça sorulmaya başladı.

4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları:

Gram altın alış: 2.727,25

Gram altın satış: 2.727,63

Çeyrek altın fiyatları:

Çeyrek altın alış: 4.520,00

Çeyrek altın satış: 4.614,00

Yarım altın fiyatları:

Yarım altın alış: 9.069,00

Yarım altın satış: 9.219,00

Tam altın fiyatları:

Tam altın alış: 18.109,00

Tam altın satış: 18.381,00