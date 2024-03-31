31 MART 2024 ORDU SEÇİM SONUÇLARI | Ordu'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Ordu Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart 2024 Ordu Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Kahramanmaraş'ta hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Mehmet Hilmi Güler, CHP'den adayı Zekai Sana ve İYİ Parti'den Enver Yılmaz yarıştı. Peki, Ordu'da hangi parti, kim önde? Ordu'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ORDU YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Ordu Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler, CHP'nin adayı Zekai Sana, İYİ Parti'den Enver Yılmaz ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

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ORDU 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ordu Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler, CHP'nin adayı Zekai Sana ve İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz kıyasıya bir mücadele veriyor. Ordu'da açılan sandık oranı %44,86 olarak açıklandı.

Ordu Belediye Başkan adayları oy dağılımı: