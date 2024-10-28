30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak

Kasım 2012'de yürür­lüğe giren 6360 Sayı­lı Kanun Hükmündeki Kararname ile köy statüsünü kaybeden 16 bini aşkın kırsal mahalle, 2026 yılında emlak vergisiyle tanışacak. Daha ön­ce 2022 yılı sonuna ertelenen ve bu yıl ödemeleri başlaması gereken emlak vergisi ile ilgili muafiyet süresi 2026'ya ertelendi.

İmpomes Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Müberra Oflaz, bu durumda 16 bini aşkın kırsal mahallede vergilendirmenin 2026 yılında başlayacağı uyarısında bulundu. Müberra Oflaz, söz konusu mahallelerin içinde İstanbul ve Kocaeli'deki or­man köylerinin de bulunduğu­na dikkat çekti.

BÜYÜKŞEHİR SINIRLARINDA 2 KAT VERGİ

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; 6360 sayılı kanun nedeniy­le 30 ilde 16 bin 220 köyün ma­halleye dönüştüğünü, yine ay­nı değişiklikle 1053 beldenin de mahalle statüsü kazandı­ğını hatırlatan Oflaz, önceden "köy" statüsünde olan bir yer­leşim biriminin "mahalle" sta­tüsüne dönüşmesi durumu­nun vergi açısından iki sonucu olduğuna işaret etti. Oflaz, "Da­ha önce ilgili yerleşim yeri, be­lediye ve mücavir alan sınırları dışında ise oradaki taşınmazlar emlak vergisine tabi değilken artık emlak vergisine tabi olur. Daha önce de emlak vergisine tabi durumda olsa bile büyük­şehirlerde emlak vergisinin iki kat uygulanması nedeniyle ar­tık emlak vergisi iki kat olarak hesaplanır" dedi.

İSTANBUL'DAN VAN'A KADAR

Düzenlemenin sadece Ana­dolu'daki şehirleri değil, İstan­bul ve Kocaeli'deki bazı köyleri de kapsadığını açıklayan Mü­berra Oflaz, 2026'da vergilen­dirmenin başlayacağı yerleri şöyle özetledi:

- Yasa kapsamında büyükşe­hir belediyesi olan Aydın, Ba­lıkesir, Denizli, Hatay, Malat­ya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekir­dağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van il­lerinde il mülki sınırları içinde "köy"den "mahalle"ye dönüşen (orman köyleri dahil) yerler. İstanbul ve Kocaeli'de orman köyleri...

- Kanun öncesinde büyükşe­hir belediyesi olan diğer 14 il­de (Ankara, İzmir, Adana, Bur­sa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Mersin, Samsun, Sa­karya) il mülki sınırları ile bü­yükşehir belediye sınırları ara­sında kalan alanda "köy"den "mahalle"ye dönüşen yerler ile orman köyleri. Müberra Oflaz, Türkiye'nin neresinde olursa olsun mülke dair yasa değişik­liği ve vergi takibi yaptıklarını belirterek, "Halen 69 şehirde, 430 ilçede 8700 gayrimenku­lün takibini yapıyoruz" dedi.

YASAL DÜZENLEME DAHA ÖNCE ERTELENDİ

Köylerden mahalleye dö­nüşen ve burada yaşayan va­tandaşların, belediye gelirle­ri kapsamında ödemek zorun­da kalacakları emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve diğer harç ve katılım payları yönün­den ödemelerinin daha önce 2014, 2020, 2022 sonuna er­telendiğine işaret eden Kiraz, yerel seçimler öncesinde de 12 Mart 2023 tarihli yasal düzen­lemeyle sürenin 31 Aralık 2025 sonuna ertelendiğini açıkla­dı.

Düzenlemenin etkisini Ki­raz, şöyle özetledi: "2026 yı­lından başlamak üzere köy vasfını kaybetmiş ve mahal­le olarak belirlenmiş yerlerde emlak vergisi ve belediye vergi, harç ve katılım payları öden­meye başlayacaktır. Yine 2020 yılında yapılan bir düzenleme ile köy vasfını kaybetmiş ma­hallelere kırsal mahalle olma hakkı tanınmış olup, kırsal ma­halle başvurusu ilçe belediye meclisi teklifi ile büyükşehir belediye meclis kararı ile ola­cak."

BAZI MEZRALAR SATILDI

Bu durumun tarımsal faali­yete yönelik etkileri konusun­da Kiraz, "Bu statü kapsamın­da köy vasfının kaybedilmesi noktasında birçok köyün me­ralarının mera vasfının kaybe­dildiği, bazılarının satıldığı ve yine birçok köy açısından da tarımsal faaliyetin sona erdi­ği söylenebilecektir" değerlen­dirmesinde bulundu.

ŞEHİR HİZMETLERİ ALMAYA HAK KAZANDILAR

Şehir hayatının büyümesi ile büyükşehir sınırlarına da­hili edilen ve mahalle statüsü­ne kavuşan tüm köylerin, bü­yükşehir ve ilçe belediyelerinin vatandaşlarının aldıkları tüm hizmetleri almaya hak kazan­dıklarının söylenebileceğinin altını çizen Kiraz, "Bu kapsam­da bu mahalleler açısından te­mizlik hizmetleri, su ve enerji hizmetleri, ulaşım hizmetleri, denetim hizmetleri bu mahal­lelere de belediyeler tarafından verilmek zorundadır" dedi.

VERGİYİ ERKEN ÖDEYENLER 5 YIL İÇİNDE GERİ ALABİLİR

Kırsal mahalle statüsü ka­zanmış mahallelere bazı mu­afiyetler tanındığı halde, bazı belediyeler tarafından muafi­yet kapsamında ve süresinde olan vergilerin alındığının da görüldüğüne dikkati çeken GHD Başkanı Ali Güvenç Ki­raz, "Bu noktada vatandaşları­mızın, geriye dönük olarak 5 yıl içerisinde ödedikleri bu fazla emlak vergisi ve diğer belediye gelirleri kapsamında ödenen vergileri geri alma hakları var­dır.

Vatandaşların bu konuda ilgili belediyeye giderek mua­fiyet durumunu anlatır dilek­çe sunması, devamında 30 gün içerisinde idare tarafından ce­vap almazsa 30'uncu gün sonu itibariyle veya süresi içinde ce­vap alır "red" yazısını alır ise bu red tarihinden itibaren 30 gün içerisinde vergi mahkemesine dava açması gerekmektedir."

KIRSAL MAHALLELERE TANINAN HAKLAR