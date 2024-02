3 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok züccaciye ürünü ve teknolojik üründe katalogda yer almakta. Peki, 3 Şubat Bim Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 ŞUBAT BU HAFTA NELER VAR?

Bim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler aşağıdaki gibidir. Buna göre bu hafta Bim marketlerinde yer alacak olan ürünler afişte yer almaktadır. Bu hafta birbirinden farklı aktüel ürünlerin yer alacağı Bim marketlerinin çalışma saatlerini de haberimizin detaylarına ekledik.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir. BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır. BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır. BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.