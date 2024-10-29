29 Ekim kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı?
Resmi tatiller geldiğinde kargolar açık mı, kapalı mı durumu merak konusu oluyor. 29 Ekim kargo hizmetleri devam edecek mi? Kargo firmaları, 29 Ekim çalışacak mı? soruları gündeme geliyor. PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı? araştırılıyor. Peki, Bugün ve yarın kargolar açık mı? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olması halinde kargolar açık mı, kapalı mı konusu gündeme geldi. 29 Ekim kargo hizmet veriyor mu merak ediliyor. 29 Ekim kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı? Detaylar haberimizdedir…
29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?
Geçmiş yıllarda 29 Ekim'de kargo firmalarının çoğunluğu hizmetine bir günlüğüne ara vermişti. Bu yıl da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birçok kargo firmasının kapalı olması öngörülüyor.
Ancak özel kargo şirketleri çalışma durumları hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Kargolarınızın durumu hakkında kesin bilgi almak için ilgili kargo firmasıyla iletişime geçebilirsiniz.