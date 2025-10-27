Haberler

28 Ekim kargolar çalışıyor mu, kargolar yarım gün mü?

28 Ekim kargolar çalışıyor mu, kargolar yarım gün mü?
Güncelleme:
28 Ekim'de kargo firmalarının çalışma durumu vatandaşların gündeminde. Cumhuriyet Bayramı arifesi olan bu günde kargoların açık olup olmayacağı ve teslimatların devam edip etmeyeceği merak konusu. Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo gibi firmaların 28 Ekim Pazartesi günü hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. Peki, 28 Ekim'de kargolar dağıtım yapacak mı? İşte firmalara göre güncel çalışma saat

Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle 28- 29 Ekim kargo mesai saatleri de merak ediliyor. 29 Ekim, resmi tatil kapsamında olduğu için kamu kurumlarıyla birlikte birçok özel sektör kuruluşu da kapalı olacak. Bu durum, kargo hizmetlerini de etkiliyor. 28 Ekim'de firmaların ne zamana kadar açık olacağı, 29 Ekim'de ise teslimatların devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Yurtiçi, Aras, MNG (DHL), Sürat ve PTT kargo firmalarının 28 Ekim ve 29 Ekim çalışma planı şöyle…

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim'de ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 28 Ekim günü ise yarım gün resmi tatil kapsamındadır.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca kamu kurum ve kuruluşları, 28 Ekim Salı günü öğleden sonra tatil yapmaktadır.

Bu nedenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte toplamda 1,5 günlük tatil söz konusu olmaktadır.

28 EKİM KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Vatandaşların merak ettiği "Yarın kargolar açık mı?" sorusunun yanıtı evet.

Resmi tatil 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlasa da, kargo firmalarının büyük bir bölümü 28 Ekim 2025 Salı günü hizmet vermeye devam edecek.

Hem şubelerde gönderi kabulü yapılacak hem de dağıtım işlemleri sürecektir.

29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak kutlandığı için tüm kargo firmaları kapalı olacaktır.

Bu özel günde kargo şubeleri hizmet vermeyecek, dağıtım personeli çalışmayacaktır.

Kargo alım ve teslimat işlemleri 30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla yeniden normal seyrine dönecektir.

