27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak?
27 Temmuz'da TRT Yıldız'da hangi programların yayınlanacağı ve Paris Olimpiyatları'nda hangi sporcuların yarışacağı merak konusu oldu. TRT Yıldız, izleyicilerine hem eğlenceli hem de bilgilendirici programlar sunmayı sürdürüyor. Aynı zamanda, dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı Paris Olimpiyatları'nda hangi sporcuların yarışacağı da büyük bir merakla bekleniyor.
Paris Olimpiyatları'nın başlamasıyla izleyiciler TRT Spor Yıldız yayın akıını araştırmaya başladı. Bugün hangi yarışmaların olduğu merak ediliyor.TRT Spor ve TRT Yıldız'da canlı yayınlanacak olan Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için yayın akışı haberimizde...
27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI
18:55 SORMAZSAM OLMAZ
19:15 REKORTMEN
19:25 SIRA SENDE
19:45 OLİMPİYATIN GÖZÜ: MİNE KASAPOĞLU
20:00 OLİMPİYATA DOĞRU
20:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ ORTAK YAYIN
00:30 OLİMPİYAT ANILARI
01:00 Sporla Değişen Hayatlar
01:15 REKORTMEN
01:25 Haber Bülteni
01:40 Yapabilir Misin?
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