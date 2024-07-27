27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak?

Paris Olimpiyatları'nın başlamasıyla izleyiciler TRT Spor Yıldız yayın akıını araştırmaya başladı. Bugün hangi yarışmaların olduğu merak ediliyor.TRT Spor ve TRT Yıldız'da canlı yayınlanacak olan Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için yayın akışı haberimizde...

27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

18:55 SORMAZSAM OLMAZ

19:15 REKORTMEN

19:25 SIRA SENDE

19:45 OLİMPİYATIN GÖZÜ: MİNE KASAPOĞLU

20:00 OLİMPİYATA DOĞRU

20:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ ORTAK YAYIN

00:30 OLİMPİYAT ANILARI

01:00 Sporla Değişen Hayatlar

01:15 REKORTMEN

01:25 Haber Bülteni

01:40 Yapabilir Misin?

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