Üye Girişi
Haberler

27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Temmuz'da TRT Yıldız'da hangi programların yayınlanacağı ve Paris Olimpiyatları'nda hangi sporcuların yarışacağı merak konusu oldu. TRT Yıldız, izleyicilerine hem eğlenceli hem de bilgilendirici programlar sunmayı sürdürüyor. Aynı zamanda, dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı Paris Olimpiyatları'nda hangi sporcuların yarışacağı da büyük bir merakla bekleniyor.

Paris Olimpiyatları'nın başlamasıyla izleyiciler TRT Spor Yıldız yayın akıını araştırmaya başladı. Bugün hangi yarışmaların olduğu merak ediliyor.TRT Spor ve TRT Yıldız'da canlı yayınlanacak olan Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için yayın akışı haberimizde...

27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

18:55 SORMAZSAM OLMAZ

19:15 REKORTMEN

19:25 SIRA SENDE

19:45 OLİMPİYATIN GÖZÜ: MİNE KASAPOĞLU

20:00 OLİMPİYATA DOĞRU

20:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ ORTAK YAYIN

00:30 OLİMPİYAT ANILARI

01:00 Sporla Değişen Hayatlar

01:15 REKORTMEN

01:25 Haber Bülteni

01:40 Yapabilir Misin?

27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak?

TRT YILDIZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Paris Olimpiyatları Paris Olimpiyatları TRT Spor Yıldız TRT Spor Paris Spor Trt Televizyon Gündem Yaşam Spor Haberler

Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

 Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler

Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler

 Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Bakmadan Geçme

Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Cumartesi bankalar açık mı? 27 Temmuz Cumartesi bankalar çalışıyor mu? Cumartesi kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar çalışıyor mu? Cumartesi MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 27 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1 Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız yarı finale yükseldi mi? Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu öldü mü, neden öldü? Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat kıyafetlerini kim tasarladı? Türk sporcuların Olimpiyat kıyafetlerini kim, hangi tasarımcı yaptı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title