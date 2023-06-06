Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Merak edilen konular arasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı idi. Erdoğan konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki 26-27 Haziran tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 26-27 Haziran idari izin mi?

26-27 Haziran tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Merak edilen konular arasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı idi. Erdoğan konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki 26-27 Haziran tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 26-27 Haziran idari izin mi? Detaylar...

26-27 HAZİRAN TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin sayılacağını duyurdu.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

