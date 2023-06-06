26-27 Haziran tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 26-27 Haziran idari izin mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Merak edilen konular arasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı idi. Erdoğan konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki 26-27 Haziran tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 26-27 Haziran idari izin mi?
26-27 Haziran tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Merak edilen konular arasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı idi. Erdoğan konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki 26-27 Haziran tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 26-27 Haziran idari izin mi? Detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin sayılacağını duyurdu.
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.
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