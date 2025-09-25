25 EYLÜL CANLI DÖVİZ KURLARI: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar?

Döviz piyasalarında heyecan sürüyor! 25 Eylül 2025 itibarıyla Dolar, Euro ve Sterlin'in güncel değerleri yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Dolar bugün ne kadar? Euro ve Sterlin hangi seviyelerde işlem görüyor? Güncel döviz kurları, hem yurtiçi hem de küresel ekonomik gelişmelerle şekilleniyor ve piyasaların nabzını tutmak isteyen herkes için kritik öneme sahip. İşte 25 Eylül 2025 canlı döviz kurları ve detaylı analizleri…

25 EYLÜL CANLI DÖVİZ KURLARI

25 Eylül 2025 itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Dolar, Euro ve Sterlin başta olmak üzere döviz kurlarındaki güncel değerler yatırımcılar, ekonomistler ve bireysel kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün döviz piyasalarındaki değişimler, hem yurtiçi ekonomik gelişmeler hem de uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla şekilleniyor.

Döviz kurlarında yaşanan değişimler, özellikle ithalat ve ihracat yapan işletmelerin maliyetlerini doğrudan etkilerken, bireysel yatırımcılar için de önemli bir referans noktası oluşturuyor. İşte 25 Eylül 2025 canlı döviz kurları ve detaylı veriler:

25 EYLÜL 2025 DOLAR FİYATI - DOLAR BUGÜN NE KADAR?

25 Eylül 2025 tarihinde Dolar/TL kuru, gün içinde 41,4607 TL alış ve 41,4709 TL satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor. Dolar kurundaki bu değerler, son günlerde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve küresel finansal gelişmelerle paralel olarak değişiklik göstermeye devam ediyor.

Dolar fiyatları, özellikle yurtiçi faiz politikaları, enflasyon oranları ve ABD ekonomisine dair açıklamalarla yakından bağlantılıdır. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için, Dolar'ın gün içi hareketleri, hem kısa vadeli alım satım kararlarını hem de uzun vadeli portföy planlamasını etkiliyor.

25 EYLÜL 2025 EURO FİYATI - EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL kuru ise aynı saat itibarıyla 48,8694 TL seviyelerinden işlem görüyor. Euro fiyatları, Avrupa Merkez Bankası kararları, Euro Bölgesi ekonomik verileri ve Türkiye'deki finansal gelişmeler doğrultusunda şekilleniyor.

Euro'nun TL karşısındaki değeri, özellikle ithalatçı firmalar ve Euro cinsinden borçlanan kurumlar için kritik bir göstergedir. Bu nedenle, Euro fiyatlarının güncel durumu, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından izleniyor.

25 EYLÜL 2025 STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz Sterlini (GBP), 25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 1 Sterlin = 55,79 Türk Lirası seviyelerinde işlem görüyor. Sterlin kuru, hem İngiltere ekonomisindeki gelişmeler hem de küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile doğrudan bağlantılıdır.

Sterlin fiyatları, özellikle ithalat-ihracat yapan şirketler ve döviz üzerinden borçlanan bireyler için kritik öneme sahiptir. Güncel Sterlin/TL kuru, yatırım kararlarını şekillendiren önemli bir referans olarak öne çıkıyor.