24 Temmuz CANLI altın fiyatları! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

"24 Temmuz canlı altın fiyatları" araması sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve dolar kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Güncel verilere göre gram altın, çeyrek altın ve diğer türlerin alış-satış değerleri belli oldu. Peki, 24 Temmuz bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

24 Temmuz 2025 tarihinde altın fiyatlarında dikkat çeken seviyeler görülüyor. "24 Temmuz canlı altın fiyatları" incelendiğinde, gram altın güne 4.349 TL alış, 4.350 TL satış fiyatıyla başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altının alış fiyatı 7.156,00 TL, satış fiyatı ise 7.233,00 TL

Değişim: -0,12% (Saat: 07:57)

ANLIK ALTIN FİYATLARI 24 TEMMUZ PERŞEMBE

Yarım Altın: 14.313,00 TL (alış) / 14.465,00 TL (satış)

Tam Altın : 28.435,86 TL (alış) / 28.996,61 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 28.538,00 TL / 28.798,00 TL

Reşat Altını: 28.570,47 TL / 28.830,95 TL

Ata Altın: 29.324,48 TL / 30.063,97 TL

Has Altın (gram): 4.376,15 TL

14 Ayar Altın TL/Gr: 2.398,67 TL / 3.373,33 TL

18 Ayar Altın TL/Gr: 3.210,64 TL

22 Ayar Altın TL/Gr: 3.993,34 TL / 4.214,48 TL