24 EYLÜL CANLI DÖVİZ KURLARI: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar?

Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. 24 Eylül 2025 sabahı Türk Lirası karşısında Dolar, Euro ve Sterlin'in seyri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Peki, Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar?24 Eylül canlı döviz kurları haberimizde...

24 EYLÜL 2025 DOLAR FİYATI - DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL kuru 24 Eylül 2025 sabahı saat 07:15 itibarıyla alışta 41,4244 TL, satışta ise 41,4315 TL seviyelerinde işlem görüyor. Amerikan Doları, küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve Merkez Bankası kararlarıyla dalgalanıyor.

DOLAR KURU ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Merkez Bankası Politikaları: Faiz kararları ve likidite yönetimi, Dolar/TL üzerindeki volatiliteyi doğrudan etkiler.

ABD Ekonomik Verileri: Enflasyon, işsizlik ve büyüme rakamları, Dolar'ın uluslararası piyasadaki gücünü belirler.

Jeopolitik Gelişmeler: Küresel risk algısı, Dolar talebini artırabilir veya azaltabilir.

Yatırımcılar, Dolar kuru takiplerini günlük olarak yaparak ani değişimlere karşı önlem alabilir.

24 EYLÜL 2025 EURO FİYATI - EURO BUGÜN NE KADAR?

Avrupa Birliği para birimi Euro, 24 Eylül 2025 sabahı saat 07:15 itibarıyla 48,9608 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL paritesi, Türkiye piyasalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası politikaları ve ekonomik göstergelerden de etkileniyor.

EURO KURUNU ŞEKİLLENDİREN ETKENLER

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Politikaları: Faiz artışları veya indirimleri Euro'nun değerini etkileyebilir.

AB Ekonomik Rakamları: İhracat, büyüme ve işsizlik verileri Euro'ya yön verir.

Küresel Piyasa Hareketleri: Dolar ve diğer majör para birimleriyle kıyaslama, Euro/TL paritesinde dalgalanma yaratır.

Yatırımcılar ve finans profesyonelleri, Euro/TL hareketlerini yakından izleyerek portföylerini optimize edebilir.

24 EYLÜL 2025 STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz Sterlini, 24 Eylül 2025 sabahı itibarıyla 56,02 TL seviyesinde işlem görüyor. Sterlin, ekonomik istikrar ve uluslararası ticaret gelişmelerinden doğrudan etkileniyor.

STERLİN KURUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

İngiltere Merkez Bankası Kararları: Faiz ve para politikaları Sterlin'in TL karşısındaki değerini belirler.

Brexit ve Ticaret Anlaşmaları: İngiltere'nin ticaret politikaları ve anlaşmaları Sterlin üzerinde dalgalanmalar yaratabilir.

Küresel Ekonomik Koşullar: Petrol fiyatları, ABD ve AB ekonomilerindeki gelişmeler Sterlin/TL paritesini etkiler.

Sterlin'in TL karşısındaki performansı, yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA GÜNÜN ÖZETİ

24 Eylül 2025 itibarıyla döviz kurları, yatırımcıların ve ekonomik aktörlerin dikkatle takip ettiği seviyelerde seyrediyor. Dolar 41,42 TL, Euro 48,96 TL ve Sterlin 56,02 TL ile güne başlamış durumda. Küresel ekonomik veriler, Merkez Bankası kararları ve jeopolitik gelişmeler, kurların yönünü belirlemede belirleyici oluyor.