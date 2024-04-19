23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan'da kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı?

23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? Sorusu gündemdeki yerini alıyor. Kargo siparişi bekleyen vatandaşlar 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan'da kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı?

23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak milli bayramlar arasında yer alıyor. O yüzden yarın 81 ildeki tüm banka şubeleri kapalı olacak. PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.

23 NİSAN ÖZEL SEKTÖR İÇİN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan, resmi olarak tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Üniversiteler ve liseler de bu özel günde tatil edilecektir. Yani 23 nisan tarihinde liseler de tatildir. Özel sektör çalışanları da resmi tatil uygulamasından faydalanacak. Ancak, resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar, ekstra mesai ücretini hak edeceklerdir. Buna göre 23 Nisan özel sektör için resmi tatildir. 23 Nisan özel sektörde tam gün resmi tatil uygulanacaktır.