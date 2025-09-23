23 Eylül BİM kataloğu 2025: BİM Salı aktüel ürünleri neler? Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde?
BİM, 23 Eylül 2025 tarihli indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Haftanın fırsatları arasında birçok ürün bulunuyor. İndirimli ürünler arasında gıdadan teknolojiye, temizlik malzemelerinden giyime kadar birçok kategori yer alıyor. Peki, BİM Salı aktüel ürünleri neler? Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte, 23-26 Eylül BİM aktüel ürünleri...
Türkiye'nin en çok tercih edilen perakende zincirlerinden biri olan BİM, 23 Eylül 2025 tarihli kataloğuyla müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Hem temel ihtiyaç ürünlerinde hem de elektronikten mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler ve kampanyalar dikkat çekiyor. Peki, BİM Salı aktüel ürünleri neler? Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte, 23-36 Eylül 2025 BİM kataloğuna dair detaylar...
BU HAFTA BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?
BİM, her hafta düzenlediği aktüel ürün kampanyaları ile müşterilerinin cebini düşünüyor. 23 Eylül haftasında özellikle gıda ve mutfak ürünlerinde önemli fiyat avantajları bulunuyor. İşte bu hafta BİM'de indirimde olan bazı ürünler:
Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g – 175 TL
Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea – 89 TL
Az Yağlı Yoğurt – 89,50 TL
Piliç Baget 1 KG Er Piliç – 59,90 TL
Kanola Yağı Mutfağım 5 L – 349 TL
Çubuk Salatalık Turşusu – 79,50 TL
Natürel Sızma Zeytinyağı – 125 TL
Bu fiyatlar, kaliteden ödün vermeden bütçenizi koruyacak seviyede, özellikle ailelerin günlük alışverişlerinde ekonomik çözümler sunuyor.
23 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'in aktüel ürünleri sadece gıda ile sınırlı kalmıyor. 23 Eylül Salı günü başlayacak kampanyada ev ve teknoloji ürünlerinde de cazip indirimler göze çarpıyor. İşte katalogda yer alan dikkat çekici ürünler:
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi – 15.990 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.450 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 8.990 TL
Kumtel XXL Midi Fırın – 3.190 TL
Philips Airfryer – 3.790 TL
Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi – 1.590 TL
Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi – 2.390 TL
Fakir Brilla Buharlı Ütü – 1.375 TL
Altus Mini Ütü – 890 TL
LG 65" 4K HDR10 Nanocell TV – 39.900 TL
LG 55" 4K HDR10 Nanocell TV – 32.900 TL
Bu ürünler, evinizi teknolojiyle donatmak isteyenler için kaçırılmayacak fiyatlarla satışa sunuluyor.
BİM FIRSAT AKTÜEL ÜRÜNLERİ
BİM'in aktüel ürün kampanyalarında mutfak gereçleri ve aksesuarlarında da geniş bir indirim yelpazesi var. 23 Eylül kataloğunda yer alan mutfak ürünleri hem işlevsellik hem de fiyat açısından oldukça cazip:
Polisan Aqua Tavan Boyası 17,5 Kg – 499 TL
Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg – 399 TL
Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri – 179 TL
Chef's Kek Kalıbı – 149 TL
Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri – 35 TL
Kağıt Sufle Kabı 10'lu – 29 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri – 99 TL
Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri – 149 TL
Bıçak / Soyacak Çeşitleri 3'lü – 99 TL
Saklama Kaplı Kurabiye Seti – 99 TL
Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı – 99 TL
Silikon Set 3'lü – 129 TL
Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri – 55 TL
Yuvarlak Tepsi – 89 TL
Renkli Saklama / Karıştırma Kabı – 149 TL
Evde keyifli ve pratik tarifler hazırlamak isteyenler için ideal seçenekler olarak öne çıkıyor.