23 Eylül BİM kataloğu 2025: BİM Salı aktüel ürünleri neler? Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde?

Türkiye'nin en çok tercih edilen perakende zincirlerinden biri olan BİM, 23 Eylül 2025 tarihli kataloğuyla müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Hem temel ihtiyaç ürünlerinde hem de elektronikten mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler ve kampanyalar dikkat çekiyor. Peki, BİM Salı aktüel ürünleri neler? Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte, 23-36 Eylül 2025 BİM kataloğuna dair detaylar...

BU HAFTA BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

BİM, her hafta düzenlediği aktüel ürün kampanyaları ile müşterilerinin cebini düşünüyor. 23 Eylül haftasında özellikle gıda ve mutfak ürünlerinde önemli fiyat avantajları bulunuyor. İşte bu hafta BİM'de indirimde olan bazı ürünler:

Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g – 175 TL

Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea – 89 TL

Az Yağlı Yoğurt – 89,50 TL

Piliç Baget 1 KG Er Piliç – 59,90 TL

Kanola Yağı Mutfağım 5 L – 349 TL

Çubuk Salatalık Turşusu – 79,50 TL

Natürel Sızma Zeytinyağı – 125 TL

Bu fiyatlar, kaliteden ödün vermeden bütçenizi koruyacak seviyede, özellikle ailelerin günlük alışverişlerinde ekonomik çözümler sunuyor.

23 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'in aktüel ürünleri sadece gıda ile sınırlı kalmıyor. 23 Eylül Salı günü başlayacak kampanyada ev ve teknoloji ürünlerinde de cazip indirimler göze çarpıyor. İşte katalogda yer alan dikkat çekici ürünler:

Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi – 15.990 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.450 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 8.990 TL

Kumtel XXL Midi Fırın – 3.190 TL

Philips Airfryer – 3.790 TL

Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi – 1.590 TL

Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi – 2.390 TL

Fakir Brilla Buharlı Ütü – 1.375 TL

Altus Mini Ütü – 890 TL

LG 65" 4K HDR10 Nanocell TV – 39.900 TL

LG 55" 4K HDR10 Nanocell TV – 32.900 TL

Bu ürünler, evinizi teknolojiyle donatmak isteyenler için kaçırılmayacak fiyatlarla satışa sunuluyor.

BİM FIRSAT AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM'in aktüel ürün kampanyalarında mutfak gereçleri ve aksesuarlarında da geniş bir indirim yelpazesi var. 23 Eylül kataloğunda yer alan mutfak ürünleri hem işlevsellik hem de fiyat açısından oldukça cazip:

Polisan Aqua Tavan Boyası 17,5 Kg – 499 TL

Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg – 399 TL

Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri – 179 TL

Chef's Kek Kalıbı – 149 TL

Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri – 35 TL

Kağıt Sufle Kabı 10'lu – 29 TL

Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri – 99 TL

Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri – 149 TL

Bıçak / Soyacak Çeşitleri 3'lü – 99 TL

Saklama Kaplı Kurabiye Seti – 99 TL

Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı – 99 TL

Silikon Set 3'lü – 129 TL

Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri – 55 TL

Yuvarlak Tepsi – 89 TL

Renkli Saklama / Karıştırma Kabı – 149 TL

Evde keyifli ve pratik tarifler hazırlamak isteyenler için ideal seçenekler olarak öne çıkıyor.