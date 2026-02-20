Haberler

22 yıllık inadın karşılığını aldı: Aynı sayılarla büyük ikramiye kazandı

Ohio Piyangosu'nda 22 yıl boyunca aynı numaralarla kupon dolduran talihli, sonunda 3,5 milyon dolarlık Klasik Loto büyük ikramiyesini kazandı. Adının açıklanmasını istemeyen talihli, her ay yaklaşık 10 dolarlık bilet alarak, alışkanlığını bırakmadı ve muradına erdi. Kazandıktan sonra resmen emekli olduğunu söyleyen talihli; yeni bir ev satın almayı, evine spor salonu kurmayı ve eşine söz verdiği büyük havuzu yaptırmayı planlıyor.

Ohio Piyangosu'nda 22 yıl boyunca aynı numaralarla kupon dolduran bir talihli, sonunda 3,5 milyon dolarlık Klasik Loto büyük ikramiyesini kazandı.

YILLARCA KÜÇÜK KÜÇÜK KAZANDI

Adının açıklanmasını istemeyen talihli, 4 Şubat'taki çekilişte büyük ödüle ulaştı. Piyango yetkililerine konuşan kazanan, iki on yılı aşkın süredir çoğunlukla küçük tutarlar kazandığını ancak inatçı kişiliği sayesinde aynı numaraları oynamaya devam ettiğini söyledi.

Her ay yaklaşık 10 dolarlık bilet alan adam, kış aylarını daha sıcak bölgelerde geçirse bile bu alışkanlığını bırakmadı. Şehir dışında olduğu dönemlerde ise en yakın arkadaşından kendisi adına bilet almasını rica ederek serisini sürdürdü.

KAZANAN NUMARA EZBERİNDEYDİ

Kazandıran kombinasyon 6-8-16-20-26-45 oldu. Talihli, sonuçları gördüğü anda bileti yanında olmasa da numaraları hemen tanıdığını ve büyük ikramiyeyi kazandığını anladığını ifade etti.

Heyecanla eşine seslenerek haberi paylaşan kazanan, yıllar önce verdiği bir sözü de hatırlattı: "Gerçekten büyük bir havuz yaptıracağız!"

1 MİLYON 281 BİN 875 DOLAR ALACAK

Kazanan kuponun, Akron kentindeki 997 Brown Street adresinde bulunan MAPCO #1929 benzin istasyonunda satıldığı açıklandı. Talihli, bileti almak için hızla seyahat planı yaparak Ohio'daki evine döndü.

3,5 milyon dolarlık ikramiye yerine 1,7 milyon dolarlık toplu nakit ödeme seçeneğini tercih eden kazananın, vergi kesintilerinin ardından yaklaşık 1 milyon 281 bin 875 dolar alacağı belirtildi.

Kazandıktan sonra resmen emekli olduğunu söyleyen talihli; yeni bir ev satın almayı, evine spor salonu kurmayı ve eşine söz verdiği büyük havuzu yaptırmayı planlıyor.

KAZANMA OLASILIĞI MİLYONLARDA BİR

Ohio Piyangosu verilerine göre Klasik Loto'da 6 sayıyı doğru tahmin etme ihtimali 13 milyon 983 bin 816'da 1. Çekilişler her gün saat 19.05'te yapılıyor ve ikramiye 1 milyon dolardan başlayarak devrettiği her çekilişte en az 100 bin dolar artıyor.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuat aydın:

"kış aylarını daha sıcak bölgelerde geçirse bile bu alışkanlığını bırakmadı ve muradına erdi" Ne alaka ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

