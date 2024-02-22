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22 Şubat kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? 22 Şubat Perşembe hangi dini gün 2024?

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Bugün kandil mi? sorusu, 2024 yılı içerisinde yer almakta olan kandil günleri nedeniyle Araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil günlerinin hangi günlere denk geldiği diyanet tarafından açılandı. Peki, 22 Şubat kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? 22 Şubat Perşembe hangi dini gün 2024?

22 Şubat kandil mi? Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2024 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Bu nedenle bugün ne kandili? Soruları sıklıkla arama motorlarında sorgulatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Bugün kandil mi? Merak edilmekte. Peki, 22 Şubat kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? 22 Şubat Perşembe hangi dini gün 2024?

22 ŞUBAT KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 22 Şubat Perşembe Kandil günleri arasında yer almıyor. Buna göre bugün kandil gecesi değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2024 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır. En yakın kandil günü ise 24 Şubat 2024 Cumartesi günüdür. 24 Şubat 2024 Cumartesi günü Berat Kandilidir.

KANDİL GÜNLERİ 2024

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili : 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili : 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili : 24 Şubat 2024 Cumartesi

Kadir Gecesi : 5 Nisan 2024 Perşembe

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

Emir Ceran
Emir Ceran
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