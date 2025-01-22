22 Ocak altın kuru! Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın, yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte Bitcoin'de artış öngörülürken, zirveye ulaşan altın oldu. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 3 bin 141 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 138 lira, en yüksek de 3 bin 151 lirayı gördü. Böylece tarihi rekor kırmış oldu. Şu sıralar 3 bin 150 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın güne 2 bin 742 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 741 dolar, en yüksek de 2 bin 750 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 749 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 129 liradan alınırken 3 bin 170 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 5.129,00 TL

Çeyrek altın satış 5.170,00 TL