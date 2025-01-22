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76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
Yangında 12. kattan atlayan Şevval, kararı babasıyla görüntülü konuşma sırasında vermiş

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

22 Ocak altın kuru! Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

22 Ocak altın kuru! Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlar başlamaz imzaladığı korumacı kararnameler, altının değer kazanmasına katkı sağladı. Gram altın, tarihi bir zirveye ulaşarak 3.160 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ne kadar?

Altın, yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte Bitcoin'de artış öngörülürken, zirveye ulaşan altın oldu. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 3 bin 141 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 138 lira, en yüksek de 3 bin 151 lirayı gördü. Böylece tarihi rekor kırmış oldu. Şu sıralar 3 bin 150 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın güne 2 bin 742 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 741 dolar, en yüksek de 2 bin 750 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 749 dolardan işlem geçiyor.

22 Ocak altın kuru! Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 129 liradan alınırken 3 bin 170 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 5.129,00 TL

Çeyrek altın satış 5.170,00 TL

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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