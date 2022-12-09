Katar Dünya kupasına bütün heyecanıyla devam ederken 2030 Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapmak için Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay FIFA'ya başvuruda bulundu. Bu gelişme dünya Futbol gündemine otularken futbol severler 2030 dünya kupasının nerede ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki,2030 Dünya kupası ne zaman, nerede yapılacak? 2030 Dünya kupası ev sahibi ne zaman beli olacak? 2026 Dünya kupası hangi ülkede yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Katar'da düzenlene 2022 Dünya kupasının gerçekleştirilmesi ile birlikte Futbol severler, 2030 Dünya kupası nerede yapılacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2030 Dünya kupası nerede yapılacak? 2030 Dünya kupası hangi ülkede oynanacak? 2030 Dünya kupası ev sahibi ne zaman beli olacak? 2026 Dünya kupası hangi ülkede yapılacak? Detaylar haberimizde...

2030 DÜNYA KUPASI NEREDE?

2030'da yani 8 yıl sonra gerçekleşecek olan turnuvaya kimin ev sahipliği yapacağı kesin bir şekilde 2024 yılında yapılacak olan FIFA Kongresi'nde belli olacak.

2026 DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKEDE YAPILA

Kanada, Meksika ve ABD'nin ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası, 32 yerine 48 takımla oynanacak.

2030 DÜNYA KUPASI EV SAHİPLİĞİ İÇİN HANGİ ÜLKELER BAŞVURU YAPTI?

Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için oldukça istekli olduğu konuşuluyor. 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği için şu ana kadar iki ortaklık başvuru yaptı. Bunlardan ilki İspanya ve Portekiz ortaklığı, ikincisi ise Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay ortaklığı.

Özellikle İspanya ve Portekiz 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma teklifine Ukrayna'yı dahil edeceği hala konuşuluyor. Ukrayna'nın 2030 yılında bir gruba ev sahipliği yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.