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2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL?

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Memur ve emeklilerin yeni yılda geçerli olacak maaş zammı netleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ikinci yarısında 5 aydaki enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşti. Peki, 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL?

Açıklanan kasım ayı enflasyon verisinin akabinde 5 aylık fark ortaya çıktı. Bu kapsamda, memurların alacağı maaşlarda aşağı yukarı netleşti. Peki, 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL?

POLİSNEDİR?

Polis, halkın emniyetini sağlamak, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak üzere görev yapan kamusal hizmet birimi. Polis birimleri amaç ve sorumluluklarını gerçekleştirmek üzere bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanlarına ulaştırır ve devletin istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.[1] İç güvenlik, dış güvenlik, millî güvenlik ve kamu güvenliğinde önemli rol oynamakdadırlar.

Tüm ülkelerde polis kuvvetlerine veya polise benzer yetkiler ile donatılmış başka güvenlik birimlerine rastlanır. Birimine bağlı olarak polisler üniformalı veya sivil kıyafetli olabilir. Görevin türüne göre tabanca gibi hafif silahları veya ağır askeri silahları kullanma yetkisine sahip olabilir.

2025 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

5 aylık veriye göre 2025'te memur maaşları:

• Şube müdürü - 65.651 TL

• Memur - 45.062 TL

• Uzman öğretmen - 58.035 TL

• Öğretmen - 52.366 TL

• Başkomiser - 64.405 TL

• Polis memuru - 58.308 TL

• Uzman doktor - 108.010 TL

• Hemşire - 52.891 TL

• Mühendis - 66.972 TL

• Teknisyen - 46.713 TL

• Profesör - 95.361 TL

• Araştırma görevlisi - 63.196 TL

• Vaiz - 54.738 TL

• Avukat - 62.958 TL

2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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