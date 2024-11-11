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2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL?

2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL?
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2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar ve tam bilet kaç TL olduğu merak ediliyor. Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye yarım bilet ve tam bilet fiyatları ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL? Milli Piyango'nun her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Bu yılın büyük ikramiyesi ve bilet fiyatları da belli oldu. Yılbaşı çekilişinin ikramiye tutarı ile çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'nun 2025 yılında yapacağı yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Büyük ikramiye tam bilete isabet etmesi durumunda tam 600 milyon TL kazandıracak. Geçtiğimiz sene 400 milyon TL olan büyük ikramiye tutarının, bu yıl kazanan talihli, Cumhuriyet tarihinin de en büyük ikramiyesini elde etmiş olacak.

2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

Öte yandan, milli piyango yılbaşı çekilişinin özel bilet fiyatlarını da duyurdu. Buna göre, şansını denemek isteyenler için tam bilet 600 TL, yarım bilet 300, çeyrek bilet ise 150 TL'den satışa sunulacak.

2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL?

Önceki senelerde olduğu gibi bu sene de toplanan paranın tamamı dağıtılacak. Büyük ikramiyenin herhangi bir bilete çıkmaması durumunda ise çekiliş, bir bilete isabet edene değin yinelenecek.

YÜZDE 10 VERGİ KESİNTİSİ

Geride kalan senede yapılan düzenlemeyle Milli Piyango oyunlarında uygulanan vergi oranı yüzde 10'a indirilmişti. Bu sene de aynı oran uygulanacak. Büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesi halinde 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan kişi, 60 milyon TL vergi kesintisiyle 540 milyon TL elde edebilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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