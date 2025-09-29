2025 KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sonuçlara nereden bakılır?

KYK Yurt Time Spor projesine, birinci sınıfın ikinci dönemi ve üzerindeki sınıflarda öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. Başvuru için öğrencilerin yurtlarda resmi kaydının olması şarttır. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin akademik başarıları ile burs veya kredi durumları göz önünde bulundurulmaktadır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK YURT TİME SPOR BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu ana kadar konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ve sonuçların açıklanacağı tarihe dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Öğrenciler, başvuru sonuçlarının ne zaman duyurulacağı konusunda net bir tarih bekliyor ancak yetkililer tarafından henüz kesin bir zaman belirtilmedi.

KYK YURT TİME SPOR BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, sonuçların Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. Öğrencilerin, sonuçları takip edebilmeleri için KYK'nın web sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

KYK YURT TİME SPOR NEDİR?

Projeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda resmi kaydı bulunan, birinci sınıfın ikinci dönemi ve üst sınıflarda öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor.

Yurt Time Spor projesi kapsamında katılımcılar, idare asistanlığı, çamaşırhane, kütüphane ve yemekhane gibi ağır fiziksel efor gerektirmeyen çeşitli görevlerde görev alacaklar.

Projeye katılan gençler, haftada en fazla kırk saat çalışarak hem harçlıklarını kazanıyor hem de yurt yönetimine destek sağlıyorlar. Bu süreçte, kamuda staj benzeri bir deneyim elde eden öğrenciler, güvenli ve destekleyici yurt ortamında iş hayatına ilk adımlarını atma fırsatı buluyor. Her gün beş dakikalık spor egzersiziyle başlayan görev, gençlerin sporu günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmesine katkıda bulunuyor.

Yurt Time Spor projesine katılan 27 binden fazla gençle yapılan saha araştırmaları, programın onlara düzenli spor alışkanlığı kazandırmasının yanı sıra kamuda çalışma deneyimi, sosyal çevre edinme ve sorumluluk bilinci geliştirme gibi kazanımlar sağladığını gösteriyor. Ayrıca, gençler projeden bütçelerini yönetme konusunda da fayda sağladıklarını belirterek memnuniyetlerini dile getiriyor.