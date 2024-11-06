2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında gerçekleştirilecek artışlar, emekliler için büyük önem taşıyor. Özellikle, en düşük ve en yüksek emekli maaşlarının ne kadar olacağı sorusu merakla bekleniyor. Hükümetin açıkladığı yeni düzenlemelere göre, 2025 yılında emekli maaşlarında önemli bir artış yaşanacak. Bu artış, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarını doğrudan etkileyecek. Peki, 2025 SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2024 yılı itibarıyla emekli maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı, 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte %25'lik bir zamla 12.500 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, emeklilerin kök maaşlarına ek ödemeler de dahil edildiğinde, bazı emekliler 10.000 TL'ye kadar aylık almaya devam edecekler. Ek ödemeler dahil kök maaşı 8.017 TL üzerinde olanlar ise %24,73 oranında bir artışla karşılaşacaklar.

2025 SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2025 yılında emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı ve en düşük ile en yüksek emekli maaşı miktarı, Türkiye'deki enflasyon oranları ve hükümetin belirleyeceği toplu sözleşme artışlarına bağlı olarak şekillenecek.

4 aylık enflasyon oranı % 12,06 olarak belirlendi. Bu nedenle, zamlarda 4 aylık artışın da kesinleştiği söylenebilir. Enflasyon son 15 ayın en düşük seviyesinde. Bu duruma göre, maaş zam oranları da kesinleşmeye başladı. Ekonomistlere göre,yeni yılda en düşük memur maaşının 42.338 TL olacağı söyleniyor.

%10,59'LUK ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞI