2025 Adalet Bakanlığı promosyon teklifleri açıklandı mı? Adalet Bakanlığı PROMOSYON ÖDEMESİ 2025'te kaç TL olacak?

2025 yılı için planlanan Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi, 18 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde başladı. "Adalet Bakanlığı promosyon teklifleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arayanlar için sürecin işleyişi ve beklentiler netleşmeye başladı. Promosyon ihalesinde bankalardan gelen tekliflerin ardından, açık artırma ve pazarlık süreciyle en yüksek teklifin belirlenmesi bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatırılacak?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON TEKLİFLERİ AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı promosyon teklifi ihalesi, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.25'e kadar bankalardan alınan kapalı zarf teklifleriyle başladı. Saat 10.30 itibarıyla ise tekliflerin açılmasıyla açık artırma sürecine geçildi.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Henüz resmi olarak 2025 Adalet Bakanlığı promosyon teklifleri açıklanmadı, ancak bankaların sunduğu bazı tekliflere dair kulis bilgileri kamuoyuna yansıdı. 2022 yılında kişi başı 25.000 TL olarak belirlenen promosyon ödemesi için bu yıl Adalet-Sen ve diğer sendikalar, 150.000 TL'den az olmamak kaydıyla ödeme yapılması gerektiğini savunuyor. Tek seferde ve peşin ödeme, 3 yıllık sözleşme süresi, ücretsiz bankacılık işlemleri ve faizsiz kredi imkanları gibi talepler de Bakanlığa resmi olarak iletildi.

Bankalardan gelen bazı tekliflerde dikkat çeken başlıklar:

400.000 TL'ye kadar peşin ödeme (5 yıllık)

Faizsiz bireysel kredi kampanyaları

Araç kredisi, çekilişle otomobil hediyesi, düşük faizli kredi paketleri

Enflasyon farkına göre revize edilebilir sözleşme koşulları

Promosyon ödemelerinin, Adalet Bakanlığı tarafından 01-25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde ve kesintisiz şekilde personele aktarılması bekleniyor. Ödeme takvimi ve net rakam, ihalenin tamamlanmasının ardından duyurulacak.