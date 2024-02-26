2024 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Müslümanlar tarafından dört gözle beklenen ve bir ay süren oruç ibadeti, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. 2024 Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10 Mart gecesi Ramazan başlamış olacak. 10 Mart 2024 Pazar gecesi Müslüman halkı ilk sahurunu yapacak ve 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde ilk iftarını yapacaktır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Takvime göre üç aylar, 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. 2024 Ramazan ayı ise 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile başlayacak.