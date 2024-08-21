2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı?

2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? PTT personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılıyor? PTT'de iş başvurusu yapmak isteyenler, alım süreciyle ilgili detayları araştırıyor. PTT personel alımı için başvuru şartları, tarihleri ve başvuru süreci ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Personel alımına ilişkin duyuru yapıldığında detaylarıyla sizlere aktarmış olacağız.

PTT İŞ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Kişiler başvuru için gerekli şartları sağladıktan sonra PTT'nin sınav veya mülakatlarına katılabilir ve başarı durumunda işe alınabilirler. PTT, her yıl web sitesi üzerinden personel alım bilgilerini duyurur. Başvuru yapmak isteyenler, PTT'nin resmi sitesinden uygun alanı seçmelidir. Adaylar, tek bir alan için başvuru yapabiliyor ve puanlarına göre değerlendiriliyor. Sınava katılmak isteyenler, sınav ücretini Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabiliyorlar.