2024 Pasaport ücreti ne kadar? Pasaport çeşitleri ve ücretleri ne kadar? 2024 Pasaport harç bedeli ne kadar oldu?
2024 yılına ait pasaport ücretleri belirlendi. Farklı pasaport çeşitlerine göre belirlenen harç bedelleri açıklandı. Yeni yıl ile birlikte güncellenen pasaport ücretleri vatandaşların merak konusu oldu. 2024 yılı pasaport ücretleri hakkında tüm detaylar...
2024 PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?
2024 yılına girildiğinden itibaren pasaport defteri bedeli 790 TL oldu. 2023 yılında ise bu bedel 501 TL'ydi.
2024 PASAPORT HARÇ VE DEFTER ÜCRETLERİ LİSTESİ
Süre 6 Ay: Harç bedeli 1.639,30 TL - Defter bedeli 790,00 TL - Toplam 2.429,30 TL
Süre 1 Yıl: Harç bedeli 2.396,60 TL - Defter bedeli 790,00 TL - Toplam 3.186,60 TL
Süre 2 Yıl: Harç bedeli 3.912,60 TL - Defter bedeli 790,00 TL - Toplam 4.702,60 TL
Süre 3 Yıl: Harç bedeli 5.558,30 TL - Defter bedeli 790,00 TL - Toplam 6.348,30 TL
Süre 10 Yıl: Harç bedeli 7.833,00 TL - Defter bedeli 790,00 TL - Toplam 8.623,00 TL