2024 Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Yaz Olimpiyat Oyunları nerede ve kaç ülke katılıyor?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar Euro olması bekleniyor.32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde gerçekleşecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ne zaman başlayacağı gündeme geliyor. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN?

Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar avro olması bekleniyor. Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları bu organizasyonda yer almazken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşı da mücadelelere dahil edilecek.

Olimpiyat oyunlarına bugüne kadar ev sahipliği yapan ülkeler şöyle:

Tokyo 2020Japonya

Rio 2016Brezilya

Londra 2012İngiltere

Pekin 2008Çin

Atina 2004Yunanistan

Sidney 2000Avustralya

Atlanta 1996ABD

Barcelona 1992İspanya

Seul 1988Güney Kore

Los Angeles 1984ABD

Moskova 1980SSCB

Montreal 1976Kanada

Münih 1972Batı Almanya

Meksiko 1968Meksika

Tokyo 1964Japonya

Roma 1960İtalya

Melbourne 1956Kanada

Helsinki 1952Finlandiya

Londra 1948İngiltere

Berlin 1936Almanya

Los Angeles 1932ABD

Amsterdam 1928Hollanda

Paris 1924Fransa

Anvers 1920Belçika

Stockholm 1912İsveç

Londra 1908İngiltere

St. Louis 1904ABD

Paris 1900Fransa

Atina 1896Yunanistan