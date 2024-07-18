2024 Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Yaz Olimpiyat Oyunları nerede ve kaç ülke katılıyor?
2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına az bir süre kaldı ve heyecan dorukta. Oyunlar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek ve ülkemizden de birçok sporcu katılım gösterecek. 32 farklı spor dalında, 35 yarışma tesisinde gerçekleştirilecek olan oyunların detayları merak konusu. Kaç ülke katılacak, hangi spor dalları yer alacak ve oyunlar ne zaman başlayacak? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar Euro olması bekleniyor.32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde gerçekleşecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ne zaman başlayacağı gündeme geliyor. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları nelerdir? Detaylar haberimizdedir…
YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN?
Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar avro olması bekleniyor. Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları bu organizasyonda yer almazken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşı da mücadelelere dahil edilecek.
Olimpiyat oyunlarına bugüne kadar ev sahipliği yapan ülkeler şöyle:
Tokyo 2020Japonya
Rio 2016Brezilya
Londra 2012İngiltere
Pekin 2008Çin
Atina 2004Yunanistan
Sidney 2000Avustralya
Atlanta 1996ABD
Barcelona 1992İspanya
Seul 1988Güney Kore
Los Angeles 1984ABD
Moskova 1980SSCB
Montreal 1976Kanada
Münih 1972Batı Almanya
Meksiko 1968Meksika
Tokyo 1964Japonya
Roma 1960İtalya
Melbourne 1956Kanada
Helsinki 1952Finlandiya
Londra 1948İngiltere
Berlin 1936Almanya
Los Angeles 1932ABD
Amsterdam 1928Hollanda
Paris 1924Fransa
Anvers 1920Belçika
Stockholm 1912İsveç
Londra 1908İngiltere
St. Louis 1904ABD
Paris 1900Fransa
Atina 1896Yunanistan