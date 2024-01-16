2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL?

Popüler dijital yayın platformu Netflix, 2024 yılı ücretlerini ve zam oranlarını açıkladı. Netflix'e ne kadar zam geldiği ve yeni Netflix paket fiyatlarının kaç TL olduğu merak konusu oldu. Arama motorlarında Netflix ücretlerine ne kadar zam geldiği sorgulatılıyor. Peki,Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Detaylar haberimizde...

NETFLİX'E ZAM MI GELDİ?

Türkiye'de abonesi yüksek olan online dizi ve film izleme platformu Netflix fiyat artışına gitti. 2022 yılında iki kez zam yapan Netflix, bu geleneği bozmayarak 2023'te de iki kez zam yapmıştı. 2024 yılının ilk günlerinde de Netflix paket fiyatlarına bir kez daha zam yaptı.

2024 NETFLİX ÜCRETLERİ!

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye fiyatlarına 2024 yılının ilk zammını yaptı. Platformda 99,99 TL olan en düşük abonelik 119,99 TL oldu. Standart plan paketin fiyatı 176,99 TL'ye, özel plan paketin ücreti ise 229,99 TL'ye çıktı.