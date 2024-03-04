2024 Memur Zammı ne kadar olacak? 2024 Temmuz ayında enflasyon farkı ile memur zammı ne kadar olacak?

TÜİK enflasyon farkı, memurlar için belirleyici bir faktör oluyor. Memurlar, Şubat 2024 enflasyon verilerini merak ediyor.Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısıyla enflasyon rakamı da duyurulacak. Peki, 2024 Memur zammı ne kadar olacak? 2024 Temmuz ayında enflasyon farkı ile memur zammı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİSİ KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

2024 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklanacak. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve memur emekli maaşı zammı 2 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak.