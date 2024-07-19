2024 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ l KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere yerleşen bazı öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait KYK yurtlarında konaklayacak. Bakanlık, her yıl olduğu gibi yeni eğitim-öğretim döneminde bazı öğrencilere KYK bursu, bazılarına ise öğrenim kredisi sağlayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte, KYK kredi ve burs başvuru tarihleri…

2024-2025 DÖNEMİ KYK BURS BAŞVURU TARİHİ

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini merak ediyor. Geçen eğitim döneminde başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için KYK burs başvurularının Ekim ayının ikinci haftası ile Kasım ayının ikinci haftası arasında açılması öngörülüyor. Başvurular, öğrencilerin akademik başarıları ve maddi durumları dikkate alınarak değerlendirilecektir.