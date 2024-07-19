2024 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ l KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Öğrencilerin 2024-2025 dönemi için KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili bilgi arayışı sürüyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve son tarihleri merak ediliyor. Gündemde öğrencilerin heyecanla beklediği başvuru tarihleri üzerinde duruluyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Detaylar haberin devamında…
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere yerleşen bazı öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait KYK yurtlarında konaklayacak. Bakanlık, her yıl olduğu gibi yeni eğitim-öğretim döneminde bazı öğrencilere KYK bursu, bazılarına ise öğrenim kredisi sağlayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte, KYK kredi ve burs başvuru tarihleri…
2024-2025 DÖNEMİ KYK BURS BAŞVURU TARİHİ
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini merak ediyor. Geçen eğitim döneminde başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için KYK burs başvurularının Ekim ayının ikinci haftası ile Kasım ayının ikinci haftası arasında açılması öngörülüyor. Başvurular, öğrencilerin akademik başarıları ve maddi durumları dikkate alınarak değerlendirilecektir.