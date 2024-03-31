2024 KIRŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kırşehir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Kırşehir Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Kırşehir'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor.

KIRŞEHİR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kırşehir'deCHPadayı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Osman Arslan arasında rekabet devam ediyor. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE KIRŞEHİR'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz. Kırşehir'deCHPadayı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Osman Arslan arasında rekabet devam ediyor.

KIRŞEHİR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ