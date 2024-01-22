2024 Bağkur primi ne kadar? Bağkur prim günü 7200 oldu mu?

Son dönemde Bağ-Kur emekli prim gün sayısında bir değişiklik olup olmadığı konusunda merak ve endişe arttı. Bağ-Kur emeklileri ve potansiyel emekliler, prim gün sayısının güncellenip güncellenmediğini ve bu konudaki detayları öğrenmeye çalışıyor. Vatandaşlar, Bağ-Kur emekli prim günü sayısı hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 Bağkur primi ne kadar? Bağkur prim günü 7200 oldu mu? Detaylar haberimizde...

BAĞKUR PRİM GÜNÜ 7200 OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emekliliği için gerekli prim günü sayısı hakkında açıklama yaptı. Işıkhan, prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek." dedi.

BAĞKUR PRİM GÜNÜ 7200 OLMASI MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Meclis tarafından henüz onaylanmamış olan düzenleme ile Bağkur prim gün sayısı 9,000'den 7,200'ye indirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme, yaklaşık 1 milyon küçük esnafın avantaj sağlamasını ve Bakkal, Kasap, Kuaför, Ayakkabıcı, Berber ve Kıraathane sahiplerinin 1,800 gün kazanarak 7,200 gün ile erken emekli olmalarını mümkün kılabilir.

Eğer bu düzenleme yürürlüğe girerse, Bağkurlu kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecekler. Ancak, bu değişiklik henüz resmi olarak onaylanmamıştır ve Meclis tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.